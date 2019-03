Elektriciteitsfactuur verdubbeld sinds 2007

Brussel - Sinds 2007 is de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin in Vlaanderen met 104 procent of meer dan 500 euro gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de federale energieregulator Creg. De factuur daalde het voorbije jaar wel licht tegenover het jaar daarvoor.

De vaststelling is niet nieuw, maar de blote cijfers blijven opmerkelijk. Sinds 2007, toen de Belgische energiemarkt volledig werd geliberaliseerd, is elektriciteit enkel maar duurder geworden.

Uit de Creg-studie blijkt dat voor elektriciteit de gemiddelde prijs aan huishoudelijke klanten tussen 2007 en 2018 is gestegen met 61,59 procent. Voor Vlaanderen gaat het om een stijging met 104,12 procent, meer dan een verdubbeling dus. Omgerekend betekent dit dat een gemiddeld gezin in Vlaanderen sinds 2007 de stroomfactuur met gemiddeld 519,10 euro heeft zien stijgen. Voor Wallonië gaat het gemiddeld om 320,50 euro en voor Brussel om 195,42 euro.

De oorzaken zijn bekend. De stroomfactuur is een belastingfactuur geworden, waar allerlei heffingen op worden geparkeerd. Zo stegen de distributietarieven sinds 2007 bijvoorbeeld met 163 procent in Vlaanderen en de bijdragen voor hernieuwbare energie en WKK met 285 procent. Maar ook de energieprijs is gestegen sinds 2007, met meer dan 50 procent in Vlaanderen.

Tegenover 2017 is er wel een daling van de stroomfactuur in Vlaanderen: met 4,81 procent of 51,41 euro voor de gezinnen. Dat komt vooral door het wegvallen van de ‘Turteltaks’. Toch werd het onderdeel energie op de factuur duurder: 17 procent. Die stijging vond vooral plaats in de laatste drie maanden van het jaar, door de piekende stroomprijzen als gevolg van onder meer het uitvallen van meerdere kerncentrales.

