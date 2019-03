Barbra Streisand: “Ik geloof de jongens uit ‘Leaving Neverland’ maar ze zijn er niet aan doodgegaan hé”

Actrice Barbra Streisand deed enkele opvallende uitspraken over de getuigenissen van James Safechuck en Wade Robson, de twee mannen die beweren dat ze jarenlang seksueel misbruikt werden door Michael Jackson. “Ik geloof hen maar langs de andere kant, ze gingen er niet aan dood.”

De 76-jarige actrice en zangeres verdedigt ondanks de pakkende getuigenissen in de documentaire ‘Leaving Neverland’ de in 2009 overleden King of Pop nog altijd. “Ik geloof het verhaal van James en Wade maar het is niet dat ze tegen hun zin bij Michael waren. Ze waren verliefd op hem, hij heeft hen nooit gedwongen.”

Foto: © HBO

Streisand wijst met een beschuldigende vinger naar de ouders van de twee mannen. “De ouders lieten toe dat hun kinderen in hetzelfde bed als Michael sliepen. Je kan zeggen dat hij je kinderen misbruikt heeft maar hij hield ze niet gevangen. Ze waren dolblij om bij hem te zijn, dat zeggen ze zelf in de documentaire. Uiteindelijk zijn ze alle twee getrouwd en hebben ze kinderen, ze zijn er duidelijk niet aan doodgegaan.”

Dat de King of Pop op kinderen viel, verbaast Streisand dan weer niet. “De noden van Jackson waren wat ze waren. Wat wil je, hij heeft zo’n problematische jeugd gekend.”

Foto: AP

