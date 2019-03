Altijd al willen weten hoe scheidsrechters overleggen met elkaar en met de VAR? Hier laten ze het gewoon zien én horen

Jarred Gillett floot onlangs zijn laatste wedstrijd in de A-League, de Australische hoogste voetbalafdeling. En daarvoor hadden ze bij de lokale Fox Sports iets speciaals in gedachten. Gillett, die voortaan in de Engelse tweede klasse actief zal zijn, kreeg een microfoontje mee tijdens de wedstrijd tussen Brisbane Roar en Western Sydney Wanderers. Daardoor werden alle gesprekken van Gillett met zijn assistenten en de VAR opgenomen. En nu uitgezonden. Van een boeiende video van minder dan vijf minuten gesproken.