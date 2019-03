Beklaagde plaatst zelf twee alcoholsloten om goede wil te tonen

Lennik - Een twintiger die al zes keer betrapt werd op rijden onder invloed, heeft alcoholsloten op twee van zijn voertuigen geplaatst.

Al voor de zesde maal moest een 29-jarige man zich in een politierechtbank verantwoorden voor rijden onder invloed. Toen hij op 2 mei van vorig jaar in de Kwakenbeekstraat in Lennik in een gracht schoof, volgens zijn advocaat omdat hij moest uitwijken voor een tegenligger, bleek hij 3,82 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Dossiers met zo'n hoog promillage zijn uitzonderlijk in de politierechtbank van Halle. Bij enkele van zijn eerdere veroordelingen kwam de beklaagde ook al vlot boven de 3 promille uit. Voor procureur Kris Boelens was de moet vol. Behalve een rijverbod van 3 jaar vroeg hij de rechter om de jongeman rijongeschikt te verklaren of om hem een alcoholslot op te leggen.

Herpakt

Zijn raadsman kon de feiten niet betwisten maar wees er wel op dat zijn cliënt zich herpakt heeft. “Het alcoholpercentage is inderdaad zeer hoog. Hij kampte toen met een alcoholverslaving”, aldus zijn advocaat. “De feiten van dit dag waren voor hem wel een wake-upcall, en sinds dan heeft hij zijn verslaving aangepakt. Drinken doet hij niet meer, en hij heeft zich laten opnemen. Ook gaat hij naar de AA en een psycholoog. En op eigen initiatief heeft een alcoholslot laten plaatsen op zijn privé-voertuig en zijn bedrijfswagen. Bovendien heeft hij sinds een jaar een vaste relatie.”

De advocaat drukte nog zijn hoop uit op een beperkt rijverbod omwille van de zelfstandige activiteit van zijn cliënt, maar dat zou ijdele hoop blijken.

De rechter sprak een rijverbod van twee jaar uit. Bovendien zullen de 18 maanden rijverbod die hij bij een vorige veroordeling met uitstel uitgesproken kreeg, zo goed als zeker deze keer wel uitgevoerd worden. Verder moet de jongeman slagen in de vier herstelexamens en een werkstraf van 100 uur uitvoeren.

Politierechter Johan Van Laethem gaf de beklaagde wel nog een allerlaatste kans door hem niet rijongeschikt te verklaren.