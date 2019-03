Online petitie tegen Brexit bereikt kaap van drie miljoen

Een online petitie tegen het Britse vertrek uit de Europese Unie heeft sinds de lancering op woensdag al meer dan drie miljoen handtekeningen verzameld.

Met de petitie, die is gelanceerd op de site van het Britse parlement, willen de initiatiefnemers aantonen hoe omvangrijk de publieke steun voor het intrekken van de Brexit wel niet is. “Een tweede referendum komt er misschien niet, dus stem nu”, klinkt het.

De petitie vergaarde al snel 100.000 handtekeningen, de minimale drempel die het parlement vereist om eventueel een debat over het thema te houden. Donderdag crashte de site zelfs onder de aanhoudende toestroom. Onder meer acteur Hugh Grant en zangeres Annie Lennox schaarden zich achter het initiatief.

Regeringslid Andrea Leadsom verklaarde donderdag aan de parlementsleden dat er pas “een gegronde reden voor actie” zou zijn indien de petitie de kaap van 17,4 miljoen handtekeningen zou halen. Zoveel kiezers stemden in het referendum van 2016 voor een vertrek uit de Europese Unie.

Het parlement stipt aan dat de petitie enkel is bestemd voor Britten en mensen die wonen in het Verenigd Koninkrijk. Een bewijs wordt niet gevraagd, maar er worden bepaalde “automatische en manuele technieken” aangewend om “handtekeningen van robots te identificeren en blokkeren” of “frauduleuze activiteiten op te sporen”, zo verzekerde het parlement.