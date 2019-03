VAR krijgt gebogen lijn voor buitenspelfases in play-offs: “Honderd procent zekerheid is er niet, maar met dit zetten we een stap vooruit”

De videoref krijgt vanaf de play-offs zijn buitenspellijn. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist stelde gisteren in Tubeke de apparatuur voor waar de videoref binnenkort mee zal kunnen werken. “Honderd procent zekerheid is er niet, maar met dit zetten we een stap vooruit”, klinkt het.

Het VAR-team zal voortaan zelf een lijn kunnen trekken met behulp van technologie van het bedrijf Deltacast. Dat was voorheen niet mogelijk. Kostprijs: zo’n 700 euro per match. Deze lijn zal bij elke wedstrijd opnieuw gekalibreerd worden, het veld in het Jan Breydelstadion is bijvoorbeeld niet geheel hetzelfde als dat van Sclessin waardoor er een specifieke lijn nodig is. Opvallend: door die kalibratie zal de buitenspellijn een zogeheten curved line zijn die rekening houdt met een eventuele kromming van het veld. Hierdoor zal de lijn op TV mogelijk gebogen ogen, terwijl die wel degelijk recht en correct is. De VAR en de kijker thuis krijgen trouwens dezelfde lijn te zien.

Minder interpretatie meer bij hands

De KBVB maakte van de gelegenheid gebruik om meteen ook een paar regels te verduidelijken. “De UEFA wil hands minder interpreteerbaar maken”, verduidelijkte Frank De Bleeckere. “Ik ben begin maart naar een congres in het Servische Belgrado geweest en daar werd me dat nog eens op het hart gedrukt. In België gaan die regels nu ook in.” Concreet: een bal die tegen een hand komt die dicht bij het lichaam staat wordt niet bestraft met hands als er geen beweging naar de bal is. Een arm die weg van het lichaam staat, die bij een sliding opengaat of gewoon boven de schouder wordt gehouden wordt bestraft met handspel. Ook als de bal van dichtbij wordt aangeschoten of als de speler met de rug naar de bal staat en niet ziet wat op hem afkomt. Een speler die tegen zijn eigen arm kopt, wordt niet bestraft.