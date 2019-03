Maandag opnieuw acties bij luchtverkeersleiding

Vanaf maandag willen de luchtverkeersleiders opnieuw actie voeren. Een voorstel van de directie om uit het sociaal conflict te geraken, kreeg vrijdag geen steun van christelijke vabond. Zij voorspelt voorspelt nieuwe vertragingen. “De hinder zal volgende week vergelijkbaar zijn met voorbije dagen”, zegt Kurt Callaerts van ACV-Transcom.

Dit weekend blijft het vliegverkeer gevrijwaard van acties, maar vanaf maandag zal Skeyes, het vroegere Belgocontrol, regelmatig onderbemand zijn. “Het belooft een hete periode te worden”, zegt Callaerts. Een einde van de acties lijkt niet in zicht. Het voorstel tot cooldown of bemiddelaar werd volgens ACV-Transcom door de directie afgeschoten.

De socialistische vakbond ACOD ging na uren vergaderen wel akkoord met het voorstel dat op tafel lag bij het paritair comité. “Dat akkoord treedt nu in werking”, zegt woordvoerder Dominique Dehaene van Skeyes. “We kunnen enkel vaststellen dat ACV het niet ondertekende en nog actie wil voeren.”

Maandagavond of dinsdag willen de betrokken partijen opnieuw samenkomen. Maar op een voorstel van de directie om het akkoord nog te verfijnen gaat ACV-Transcom niet in. “Skeyes heeft zijn akkoord en houdt geen rekening met de meerderheid van zijn personeel en personeelsvertegenwoordigers. Dit is dan sociale dialoog waarbij je mag onderhandelen met de handen op de rug”, hekelt Callaerts. “De continuiteit gaat duidelijk voor op veiligheid. De onmenselijke uurroosters blijven aanhouden, sommige verkeersleiders moeten in april tot 16 dagen na elkaar werken. Misschien hebben ze één rustdag.”