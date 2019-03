Neurochirurge werd opgehaald door vriendin uit tai chi-les

Hasselt - Niet haar advocaten Jef Vermassen en Stephen Schellinck stonden vrijdagochtend aan de Hasseltse gevangenispoort om Mehrnaz Didgar op te halen. Een blonde vrouw was hen voor en pikte de net vrijgelaten Leuvense neurochirurge rond 9.30 uur op. Bestemming: een psychiatrisch ziekenhuis, op een halfuurtje rijden van de gevangenis.

De vrouw, zo bevestigt Vermassen, is een vertrouwelinge van Didgar. Een vriendin die ze leerde kennen tijdens gezamenlijke lessen tai chi. Didgar volgde destijds tai chi om te ontstressen van haar belastende job in het ziekenhuis. Het is tijdens die lessen dat ze de vrouw in vertrouwen nam over de problemen met haar dochter. Over haar donkere gedachten, haar schoolproblemen en haar depressiviteit. Het was ook diezelfde vriendin die donderdagavond, net voor het einde van het assisenproces, recht veerde in het publiek toen Vermassen aankondigde dat er iemand was die Didgar eventueel kon herbergen in afwachting van een verplichte opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Noch Didgar noch haar vriendin wou iets kwijt na de vrijlating.