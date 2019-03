Witte Huis: “IS-gebied in Syrië is 100 procent ingenomen”

Het voormalige gebied van terreurorganisatie IS in Syrië is volgens het Witte Huis volledig heroverd. Dat verklaarde Sarah Sanders, de perschef van het Witte Huis, vrijdag tijdens een vlucht van een Amerikaans regeringsvliegtuig van Washington naar Florida.

Voor verdere details verwees Sanders naar het Amerikaanse ministerie van Defensie dat binnenkort een verklaring zou geven.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de VS gesteund worden, zeiden vrijdag dat ze verder gaan met hun aanvallen tegen IS-strijders. Sommige strijders verschansen zich nog steeds in het dorp Baghouz, in de provincie Deir Ez-zor, verklaarde SDF-commandant Adnan Afrin aan het Duitse persagentschap DPA. “Er zijn nog steeds gevechten met overgebleven IS-strijders die zich weigeren over te geven.”

Het Oost-Syrische dorp Baghouz is het laatste bolwerk dat nog onder controle valt van IS.