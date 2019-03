Neurochirurge die dochter vermoordde, wil kinderen helpen in ontwikkelingslanden. Maar mag een veroordeelde moordenaar nog aan de slag als dokter?

Leuven -

“Ik wil mijn tweede kans grijpen”, zei Mehrnaz Didgar (51) nadat ze donderdagavond in de assisenzaal te horen kreeg dat ze zou worden vrijgelaten. De vrouw is nog steeds een gediplomeerd arts, en volgens haar advocaat wil ze in ontwikkelingslanden mensen gaan helpen. Maar mag een veroordeelde moordenaar wel dokter blijven? En wat brengt haar nabije toekomst?