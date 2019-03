Britse dierenbescherming vindt dunste hond ter wereld

De beelden van Eric, een witte buldog, gaan de wereld rond. De Britse dierenbescherming RSPCA krijgt wel vaker oproepen over verwaarloosde dieren, maar het verhaal van Eric is toch wel echt schokkend.

Eric, de naam die hij van de dierenbescherming kreeg, werd een maand geleden gevonden in de tuin van een leegstaand huis in het Britse Lancashire. De buldog was zo uitgehongerd dat hij volgens medewerkers van de dierenbescherming de dunste hond is die ze ooit gered hebben. Hij woog maar 11,6 kg toen ze hem vonden, zo’n 13 kg te weinig voor een mannelijke buldog. Hij was bedekt in urine toen ze hem vonden en de reddingswerkers zagen glas, metaal en stukjes van een batterij in zijn uitwerpselen. Eric was zo zwak dat hij ineenstortte toen ze hem vonden. Reddingswerkers moesten hem in thermische dekentjes wikkelen om hem warm te houden. Zijn nagels waren zo lang dat ze in zijn eigen huid duwde.

“Degene die hem vond kwam terug van een wandeling met zijn dochter. Hij is teruggegaan om Eric op te halen. Hij is niet gechipt, wat wel moet volgens de wet. Op dit moment is er geen manier om te achterhalen wie de eigenaar is”, klinkt het bij de dierenbescherming.

Eric stond een week lang onder toezicht van een dierenarts en werd daarna op een speciaal dieet gezet om aan te sterken. Nu gaat het al een stuk beter met hem. Hij is al een kilo aangekomen en kan terug op zijn eigen benen staan. Hij blijft voorlopig in een pleeggezin tot hij terug aan de betere hand is.

Foto: RSPCA