Witte Huis claimt overwinning op IS in Syrië, maar gevechten duren voort

Het Witte Huis heeft vrijdag aangekondigd dat de laatste stukjes grondgebied van Islamitische Staat in Syrië heroverd zijn op de terreurgroep. Toch wordt er nog gevochten in Baghouz, de laatste enclave van ISIS.

Het was waarnemend Defensieminister Patrick Shanahan die president Donald Trump briefte over de “overwinning” op IS in Syrië. Dat gebeurde aan boord van de Air Force One, die op weg was naar Florida. Vervolgens maakte Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders het nieuws wereldkundig.

Het is niet de eerste maal de afgelopen weken dat het Witte Huis claimt dat IS volledig op de knieën is gebracht. De afgelopen dagen zwaaide Amerikaans president Donald Trump zelfs met een kaart van Syrië die dat moest bevestigen.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben de claim van Washington echter nog niet bevestigd. Het persagentschap Reuters kreeg vrijdag van SDF-bronnen te horen dat het grootste deel van Baghouz inderdaad op IS heroverd is, maar dat er nog steeds gevechten met lokale jihadisten plaatsvinden. Volgens SDF-woordvoerder Mustafa Bali zijn er twee stellingen met IS-strijders die zich weigeren over te geven. Een journalist van Reuters meldt dat er momenteel ook luchtbombardementen plaatsvinden.

Daarna zal het ‘schoonmaken’ van de vele tunnels in Baghouz vermoedelijk nog vele weken duren. De jihadisten houden zich schuil in rotsachtig gebied dat uitkijkt over Baghouz, en in loopgraven vlakbij de Eufraat. ‘Onze manschappen doen er alles aan hen te dwingen zich over te geven, maar voorlopig duren de gevechten voort’, zegt Bali.

Wekenlange strijd

De strijd om Baghouz, het laatste toevluchtsoord van IS in het zuidoosten van Syrië, vlakbij de grens met Irak, sleept al wekenlang voort. Op het hoogtepunt van haar bestaan had IS een derde van Syrië en Irak in handen.

En zelfs al na het heroveren van Baghouz zal Islamitische Staat een bedreiging blijven, zo voorspellen analisten. Zo blijft het gevaar bestaan van geïsoleerde groepen jihadisten die aanslagen plegen of aanvallen uitvoeren.