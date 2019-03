Madrid wil Spanjaarden terughalen die het land verlieten door economische crisis

De socialistische regering van Spanje heeft vrijdag een plan goedgekeurd om een deel van de Spanjaarden terug te lokken die het land verlieten sinds de economische crisis van 2008 tot 2013 om elders een baan te zoeken. Dat heeft de woordvoerster van de regering, Isabel Celaa, gezegd na de Spaanse ministerraad vrijdag.

Madrid denkt 23.000 personen te kunnen terughalen. Daarvoor is een budget van 24,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 en 2020. Het is eigenlijk een erg bescheiden bedrag, want volgens officiële cijfers zijn ongeveer een miljoen Spanjaarden uitgeweken omdat de werkloosheid in die crisisjaren hard toesloeg. Die mensen zijn “vertrokken met de talenten en de vorming die ze in Spanje hebben genoten op zoek naar mogelijkheden die ze toen in eigen land niet vonden”, heet het.

Het ging toen om jonge gediplomeerden zoals ingenieurs, wetenschapsmensen, medici,... Het plan mikt vooral op hen, maar ook andere profielen zijn welkom, aldus de woordvoerster.

Er zijn een vijftigtal maatregelen die de terugkeer moeten mogelijk maken, daaronder ook geldbeurzen. Een website moeten zorgen voor een soepele regeling van de formaliteiten voor een terugkeer.

Er leven momenteel 2,5 miljoen Spanjaarden in het buitenland, volgens de cijfers van de overheid in januari 2019. Zo’n 1,5 miljoen leven op het Amerikaanse continent en 900.000 verspreid in Europa.