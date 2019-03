Partijen kennen hun lijstnummer, en daar hoort een mopje of een Bijbelcitaat bij

Het is traditie. In de aanloop naar de verkiezingen krijgt elke nationale partij haar lijstnummer, geloot door een onschuldige kinderhand. Dat nummer bepaalt de plaats van de partij op het stemformulier. En het geeft de partijen de kans om elkaar ook qua spitsvondigheid de loef af te steken. Want bij een lijstnummer hoort een woordspeling.

Wellicht zijn het de tofste brainstorms van het politieke jaar. “Hoe gaan we deze keer ons lijstnummer opluisteren?” Voor elk cijfer van 1 tot 17 moeten de partijen klaar zijn om gevat te reageren. In tijden van sociale media en visuele spielereien staan blijkbaar heel wat medewerkers klaar om de boel op te leuken.

Zo komt Open VLD als eerste Vlaamse partij uit de bus met nummer 3. “Brons, maar we gaan met ons land voor goud”, tweet voorzitter Gwendolyn Rutten.

N-VA heeft nummer acht beet en dat past vlotjes in hun eigen slogan.

Ondervoorzitter Lorin Parys relativeert de trekking wel. “Het is vooral van belang voor de drukkers, die nu aan de slag kunnen.” Al had hij intussen wel opgezocht dat 8 een Chinees geluksgetal zou zijn.

Bij Vlaams Belang zijn ze daarentegen “teleurgesteld”. “We hadden graag 1 gehad, wat aansluit bij onze slogan Eerst onze mensen, maar ik denk dat we met 9 ook wel verkiezingen gaan winnen”, grijnst voorzitter Tom Van Grieken.

CD&V-voorzitter Wouter Beke haalt de mosterd dan weer bij het voetbal. Nummer 10 lootten de christendemocraten. Dan komt de Belgische spelverdeler er snel bij.

En anders kun je er je eigen invulling aan geven natuurlijk. Dat doet PVDA-voorzitter Peter Mertens. Want hun 12 bevat de cijfers 1 en 2 ofwel één partij, twee talen. Net zoals PVDA-PTB.

Ook bij de groenen zit er wat symboliek tussen. 15, “ongeveer zoals onze peilingen”, zegt voorzitter Meyrem Almaci. “Vanaf hier kan het alleen maar verder gaan.” Op Twitter – misschien zijn ze ambitieuzer dan die 15 – houden ze het veeleer sober.

Net zoals SP.A (16). “Met zo’n uitslag zijn we groter dan Groen”, zegt voorzitter John Crombez. Dat zijn partij als laatste uit de urne kwam, is volgens de volkswijsheid ook helemaal geen probleem. “De laatsten zullen de eersten zijn”, zegt hij. Een socialist die de Bijbel citeert, dat zie je ook niet elke dag.

De lijstnummers mogen dan folklore zijn, het zijn verkiezingen en dan kun je ze ook gebruiken om nog snel een steek uit te delen. Over het gat in de begroting bijvoorbeeld.

Perfecte lijstnummer mocht iemand zich afvragen hoeveel miljard het gat in de begroting nu weer is? https://t.co/ohIqdt2mpe — Thijs Verbeurgt (@ThijsVerbeurgt) 22 maart 2019

Afijn, uren plezier.