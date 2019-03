Deelsteps mogen straks 25 kilometer per uur, zónder helmplicht

Deelsteps duiken niet alleen op in steeds meer steden, straks mogen ze ook veel rapper door die steden zoeven. Op dit moment mag een elektrische step niet sneller dan 18 kilometer per uur rijden. Daar komt verandering in nu een Kamercommissie die maximumsnelheid optrekt tot 25 kilometer per uur.

“De meest optimistische prognose is dat steps over één maand effectief zo snel mogen rijden”, zegt commissielid Jef Van den Bergh (CD&V). Begin april wordt het wetsvoorstel in een plenaire vergadering “99 procent zeker” goedgekeurd, daarna wordt de aanpassing van de wegcode in het staatsblad gepubliceerd en kan de (deel)stepgebruiker twee weken later met 25 per uur op het fietspad zoeven.

“Een goede evolutie”, aldus Annick Roetynck van LEVA, de belangenvereniging voor licht elektrische voertuigen. De wetsaanpassing is een gevolg van de maximumgrens van 25 per uur die elders in Europa geldt, waardoor producenten de steps fabriceerden om zo snel te kunnen rijden.

Dat je ook op een step met die maximumsnelheid in België geen helm moet dragen, vindt Roetynck geen probleem. “Als je met zo’n stepje ergens tegenaan botst, blijft de impact klein. Dat is anders met pakweg een Segway van 35 kilo of meer.”

Bij het instituut voor verkeersveiligheid Vias vinden ze 25 kilometer per uur voor steps ook een goeie zaak, “omdat minder verschillende snelheden op het fietspad minder gevaar betekent”. Een helm raden ze bij Vias wel aan. “Cijfers hebben we nog niet, maar in Brussel zijn wel al ongevallen gemeld met gebruikers die zo’n elektrische stap niet gewend zijn.”

In de praktijk raden aanbieders van deelsteps, zoals Bird, het gebruik van een helm aan, zelfs bij de vooralsnog geldende 18 kilometer per uur.