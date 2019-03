Priester neergestoken tijdens live-uitzending van ochtendmis

Een Canadese priester werd vrijdagochtend neergestoken tijdens een ochtendmis in het Oratorium van de Heilige Jozef in Montreal, die ook live werd uitgezonden op internet. Een man sprong volgens getuigen plots recht, trok een mes en ging de priester te lijf. De priester en leider van de basiliek raakte lichtgewond aan het bovenlichaam, zijn aanvaller werd snel gearresteerd. Het is niet duidelijk wat de man bezielde, maar het zou niet om een terroristische aanval gaan.

De politie was snel ter plaatse en kon de aanvaller in de boeien slaan. Priester Claude Grou - die de leiding van de basiliek in handen heeft - werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar is volgens de autoriteiten “niet in levensgevaar”.

“Ik schreeuwde de longen uit mijn lijf zodat de beveiligingsagenten te hulp zouden komen”, klinkt het bij een assistente van de priester die getuige was van de aanval. Ze beschreef de aanvaller als een “blanke man met forse lichaamsbouw”.