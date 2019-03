Mysterieus Egyptisch schip teruggevonden in verzonken stad: “Nu pas weten we dat Herodotus gelijk had”

Archeologen hebben in een oude havenstad vlak voor de Egyptische kust in Alexandrië verschillende scheepswrakken teruggevonden. En daar zit een wel heel uniek exemplaar tussen. Het is de boot waar de Griekse historicus Herodotus eeuwen geleden al over schreef. Na 2.469 jaar krijgt hij dus eindelijk gelijk.

Het is al een eeuwenoud mysterie sinds de Griekse historicus Herodotus er in de vijfde eeuw voor Christus over schreef. Hij had de boot zien varen over de Nijl, toen hij er op bezoek was. Dat hij niet zomaar iets had verzonnen, bewijst de recente ontdekking van het gezonken schip. “Nu pas beseffen we dat Herodotus gelijk had”, zegt Damian Robinson, directeur van de afdeling maritieme archeologie van de Oxford University, aan The Guardian. Hij heeft de ontdekking gepubliceerd. “Herodotus observeerde precies waar we nu naar kijken.”

En dat is een scheepsromp in de vorm van een halve maan – die nog voor 70 procent intact is - met een constructie van planken van acaciahout. Dat komt overeen met wat Herodotus beschreef in zijn gekende werk Historiën. Maar volgens Robinson zijn die teksten door geleerden in het verleden altijd fout geïnterpreteerd geweest en is dat de reden dat ze al jaren zonder succes naar het schip zochten.

Het schip kreeg de naam “Ship 17” en was oorspronkelijk tot 28 meter lang. Daarmee is het een van de eerste grote oud-Egyptische schepen die zijn ontdekt.

Het onderzoeksteam vond in totaal meer dan zeventig scheepswrakken terug in het verdronken Thonis-Heracleion, wat in een ver verleden vermoedelijke de belangrijkste havenstad van Egypte is geweest.