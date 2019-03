Vermassen haalt scherp uit na kritiek op lichte straf

Advocaat Jef Vermassen haalde in het VTM-Nieuws opvallend scherp uit naar de vader van de vermoorde Eline (14). Die begrijpt niet hoe Mehrnaz Didgar veroordeeld kan worden voor moord en een dag later toch de gevangenis kan buitenwandelen.

De vader van Eline Pans schreef vrijdag een open brief waarin hij zijn ontgoocheling uitte na de vrijlating van Eline’s moeder. In het VTM-Nieuws gaf hij uitleg bij zijn brief en werd daarin bijgestaan door zijn advocaat. “We vinden het een verkeerd signaal naar de maatschappij. Er is iets te weinig empathie van het hof voor de mensen die achterblijven. Het signaal had strenger mogen zijn”, zei Jan Goedhuys, advocaat van Steven Pans in het VTM-Nieuws. Maar volgens Vermassen, die Didgar verdedigde, heeft de burgerlijke partij zich niet te bemoeien met de strafmaat. “De eerste fase gaat over de schuld. Daar heeft de burgerlijke partij inspraak in. De schuld is bewezen verklaard. De schuld daar mogen ze zich mee moeien. Dat zegt de wet. Ik heb gezegd dat ik achteraf blij ben dat ze schuldig is. Dan kan de maatschappij zich berusten. Die vrouw is schuldig”, zei Vermassen in het VTM-Nieuws.

Dat de vader zijn teleurstelling over de straf van vijf jaar voorwaardelijk nu toch publiekelijk uitdrukt, stoort hem. En dat hij dat doet in aanwezigheid van zijn advocaat vindt Vermassen al helemaal ongehoord. “Daar zit nu een advocaat bij die natuurlijk niks van assisen en strafrecht kent. Die zegt ‘dat is een verkeerd signaal’. Hij mag dat niet doen. Dat is zelfs deontologisch niet correct. De burgerlijke partij moet daarin zwijgen.”

LEES OOK. “Dit is een nachtmerrie.” Vader van vermoorde Eline (14) schreeuwt ontgoocheling uit in open brief na vrijlating moeder

Nog scherper was hij voor de nieuwe vriendin van Steven Pans, met wie de man een nieuw leven probeert op te bouwen. Vermassen omschreef de vrouw geringschattend als “het liefje” en suggereerde dat Steven Pans onder haar invloed veel strenger is geworden voor zijn ex-vrouw Didgar. “Wat heeft mijnheer Pans in het begin gezegd? Voor hij zijn liefje had, want zij jaagt hem op en zou hem beter rust gunnen. In het begin heeft hij gezegd: ‘je moet haar niet meer straffen. Haar grootste straf is dat ze haar kind kwijt is’. Dat staat in het dossier. Want zijn vrouw zat heel diep. Ze gleed af naar een depressie. Zijn dochter wou niet meer naar school. Ze had doodsgedachten. Ze waren allebei depressief. Nu is dat ineens niet waar, nu is dat iets totaal anders. Dat vind ik spijtig.”

LEES OOK. Neurochirurge die dochter vermoordde, wil kinderen helpen in ontwikkelingslanden. Maar mag een veroordeelde moordenaar nog aan de slag als dokter?