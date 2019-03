Een njet van één vakbond is al genoeg om loonakkoord te torpederen

Het ziet er niet goed uit voor het loonakkoord. De ene na de andere centrale van het ABVV laat weten dat ze het ontwerp maar niets vindt. En ook binnen ACV heeft een van de grootste formaties het verworpen. Net nu er unanimiteit nodig is bij de sociale partners. Want het vangnet van de regering is er niet meer.

Aan werkgeverszijde is er geen probleem. Zowel Unizo als het Verbond van Belgische Ondernemingen heeft groen licht gegeven voor het loonakkoord. Maar aan de overzijde van de onderhandelingstafel, bij de bonden, blijkt het ontwerp lastiger om te slikken.

Binnen het socialistische ABVV zijn de signalen ronduit negatief. Dat de lonen volgens het ontwerp 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index, bestempelt de Algemene Centrale, de arbeidersvakbond, als “ontoereikend”. Dat de minimumlonen met 10 cent per uur opgetrokken worden, is “een aalmoes”. “Een echte klap voor al wie nu al niet rondkomt.” Met een ruime meerderheid aan weerszijden van de taalgrens verwerpt de Centrale het akkoord. Ook een resem regionale afdelingen en de horecasector lusten het ontwerp niet. De consultaties lopen nog volop, maar veel hoop lijkt er niet te zijn.

Bij het ACV is het een dubbeltje op zijn kant. De op één na grootste centrale, ACV Voeding en Diensten, keurt het akkoord nipt af. De bediendebond LBC, de publieke sector en de metaal- en textielvakbond zijn wel gewonnen voor het akkoord. “Maar velen beslissen maandag pas”, klinkt het bij de christelijke vakbond. “Het is echt te vroeg om daar al iets over te zeggen.”

Een njet van één vakbond is al genoeg om het hele akkoord op de helling te zetten. Bij vorige loonakkoorden kon de regering dan ingrijpen, maar die is vandaag maar een restregering in lopende zaken. En regeringspartij Open VLD heeft al een paar keer laten verstaan dat de tragere afbouw van het SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen, onbespreekbaar is. Dat deed ook voormalige regeringspartner N-VA. Bij de bonden wekt die houding ergernis en argwaan.

De werkgevers zien het allemaal met lede ogen gebeuren. Unizo-topman Danny Van Assche had de bonden nog opgeroepen om “in het belang van de sociale vrede, onze welvaart en economie” hun voorbeeld te volgen. Ook de nakende Brexit en alle onheil dat daarmee gepaard kan gaan, baart de bedrijven zorgen. “De beste manier om te voorkomen dat de politiek zich moet moeien, is om het akkoord goed te keuren”, klinkt het.

Duidelijkheid volgt op 26 maart. Dan hakken de vakbonden finaal de knoop door.