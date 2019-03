Koning van de inbrekers betrapt na 60 nieuwe inbraken: zelden iets gestolen, maar wat deed hij dan wel?

De Haan -

Meesterinbreker Yves Beaupain (63) zit weer in de cel. De politie van De Haan verdenkt hem van een zestigtal inbraken in een villawijk. Zonder geweld, zoals Beaupain het graag heeft. Maar ook bijna zonder buit, terwijl Beaupain tuk is op kunstvoorwerpen. Sinds 1980 zou hij al meer dan 600 inbraken op zijn palmares hebben.