Ooit stonden ze samen in de defensie van Ajax en in Amsterdam zouden ze maar wat graag Jan Vertonghen en Toby Alderweireld naar Nederland zien terugkeren. Maar tussen droom en daad gaapt vaak een brede kloof. Beide Rode Duivels spelen volgend jaar gewoon nog voor Tottenham Hotspur.

Door de successen in de Champions League - Ajax elimineerde Real Madrid - durven ze in Nederland weer luidop dromen. Onder anderen over twee van hun ex-spelers, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Beide Belgische verdedigers van Tottenham Hotspur werden in verband gebracht met een terugkeer naar Amsterdam, maar technisch directeur Marc Overmars verwacht niet dat het dit jaar al zover zal komen. ‘Die spelers roepen natuurlijk altijd dat ze graag terug willen komen naar Amsterdam. Dan ga ik ze ook steeds keurig even bellen, maar dan hoor je toch wel vaak dat je nog even een paar jaar moet wachten. Dus ik denk dat we met deze twee spelers nog even geduld moeten hebben en moeten bekijken wat de toekomst brengt. Het is nu nog te vroeg’, aldus Overmars op Ziggo Sport.