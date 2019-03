Komt Apple met een eigen Netflix-variant?

Voor het eerst hebben meer mensen een abonnement op een online streamingdienst dan dat er kabel-tv in huis hebben. Dat blijkt uit cijfers van de Motion Picture Association of Amerika (MPAA). Netflix en Hulu zijn al langer populair, maar nu zou ook smartphone-gigant Apple op de kar springen.

Zo’n 613 miljoen mensen zouden een abonnement hebben op een streamingservice. Dat is 27 procent meer op een jaar tijd. En dat cijfer kan nog wel eens de hoogte inschieten, want het is mogelijk dat iPhone-producent Apple maandag met haar eigen streamingdienst op de proppen komt. Maandag 25 maart zal Apple een evenement live uitzenden, maar waar het over gaat weet nog niemand. Er doen al langer geruchten de ronde dat Apple een graantje wil meepikken van het succes dat Netflix, Hulu en Amazon Prime al langer kennen. En dat ze het evenement aankondigen met de woorden “It’s showtime” doen de verwachtingen nog meer stijgen.

De geruchten gaan niet alleen over de streamingdienst, er zouden zelfs al een hoop bekende Hollywood-sterren gelinkt worden aan de nieuwe service van Apple. Namen zoals Steven Spielberg, Kirsten Wiig en Jennifer Aniston duiken regelmatig op. Volgens persagentschap Bloomberg zouden ook Reese Witherspoon en JJ Abrams uitgenodigd zijn op het evenement maandag. Maar voorlopig is het nog wachten op meer details.