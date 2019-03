McDonald’s schrapt cheeseburger uit Franse Happy Meal

Kinderen die een Happy Meal bestellen bij McDonald’s kunnen daar straks geen cheeseburger meer bij krijgen. Die wordt vervangen door een vegetarisch alternatief: een broodje met ei. Toch in Frankrijk, waar ze verzot zijn op de Egg McMuffin.

Het broodje is sinds een jaar in een tiental restaurants van McDonald’s te verkrijgen en is immens populair. Dus beslist de fastfoodketen nu om de cheeseburger uit de kinderbox te schrappen en te vervangen door de Egg McMuffin, een getoast broodje belegd met ei en kaas. Het is niet alleen vegetarisch maar ook gezonder, beweert McDonald’s.

Een blik op de ingrediënten onthult wel dat in één portie niet zo veel minder zout zit: de cheeseburger bevat 1,6 gram zout, het broodje ei 1,2 gram. Er zit bovendien evenveel vet in. Het suikergehalte is in de sandwich met ei dan wel weer opvallend minder en het nieuwe broodje bevat natuurlijke eiwitten.

In ons land krijgt de Happy Meal geen Egg McMuffin, maar vanaf april kunnen kinderen hier naast de huidige opties ook kiezen voor vegetarische nuggets bij hun frieten.