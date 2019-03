Er stonden vanavond zeven kwalificatie-interlands op het programma voor het EK 2020. De grootste verrassing kwam misschien wel uit het Groothertogdom waar Luxemburg de maat nam van Litouwen. Door het gelijkspel van Portugal thuis tegen Oekraïene zijn de Letzeburgers meteen ook de fiere leiders in groep B.

GROEP A

Bulgarije en Montenegro hielden elkaar in Sofia in evenwicht: 1-1. De Montenegrijnen, met ex-Oostendenaar Marusic en huidig Oostendenaar Tomasevic in de basis, kwamen na de pauze op voorsprong dankzij een goal van Stefan Mugosa. De Bulgaren konden zich een vroeg verlies niet permitteren en trokken naar voor. Dat leverde tien minuten voor tijd een strafschop op, omgezet door Nedelev. In de slotfase kreeg de ingevallen Boljevic van Waasland-Beveren nog een gele kaart.

Een trefzekere Sterling. Foto: AFP

In de andere wedstrijd van groep A kende Engeland weinig problemen met Tsjechië: 5-0. Kane loodste Sancho randje buitenspel voorbij de Tsjechische defensie, Sterling had de perfecte voorzet maar voor het binnenduwen. Engeland domineerde zonder veel gevaarlijk te zijn maar in de slotminuut van de eerste helft kende de Portugese ref Dias een lichte strafschop toe, omgezet door de onvermijdelijke Harry Kane. Match gespeeld, zeker toen Raheem Sterling er iets voorbij het uur 3-0 van maakte. De spits van Manchester City bewees zijn bloedvorm met nog een derde treffer. Een owngoal van Kalas deed de Tsjechen de kelk tot op de bodem ledigen.

GOOAAL | Kane & Sancho breken het open, Sterling maakt het af! 🦁



🏴𠁧𠁢𠁥𠁮𠁧𠁿🇨🇿 #ENGCZE 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/jv6URTOHGs — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) March 22, 2019

GROEP B

In groep B stonden er twee wedstrijden op het programma. Luxemburg hield de punten thuis tegen Litouwen: 2-1. De jongens uit het Groothertogdom begonnen nochtans slecht aan de wedstrijd. De wedstrijd was nog geen kwartier bezig toen Cernych de bezoekers op voorsprong mocht brengen. DeLuxemburgers - met Chanot (Kortrijk) en Jans (Waasland-Beveren) twee ex-spelers uit de JPL in de rangen - kwamen op slag van rust langszij via Leandro Barreiro. Toen tien minuten na de pauze Gerson Rodriguez de thuisploeg op voorsprong bracht, gingen de Letzeburgers heel even collectief uit hun dak. De thuisploeg hield stand.

Een ontredderde CR7. Foto: EPA-EFE

In de tweede partij kreeg Portugal het bezoek van Oekraïne. Het bleef 0-0. Bij de bezoekers stonden Yaremchuk (AA Gent) en Malinovsky (KRC Genk) in de basis, bij de Portugezen speelde Cristiano Ronaldo voor het eerst sinds het WK van afgelopen zomer. De terugkeer van Cristiano Ronaldo werkte wel inspirerend maar de Portugezen geraakten niet voorbij doelman Pyatov. Achttien hoekschoppen tegenover twee, vier schoten on target tegenover één. Helaas voor de Portugezen krijg je voor betere statistieken niet meer punten.

GROEP H

Regerend wereldkampioen Frankrijk kende geen problemen op het veld van Moldavië: 1-4. Griezmann opende al snel de score na heerlijk samenspel met Paul Pogba. Nog voor het half uur had Raphael Varane de score verdubbeld en toen Olivier Giroud nog in de eerste helft een derde treffer tegen de netten duwde, was de wedstrijd gespeeld. Na de pauze beperkten de wereldkampioenen zich tot het professioneel uitspelen van de wedstrijd. Kylian Mbappé pikte in de slotfase nog zijn doelpuntje mee. Ambros zorgde voor de eerredder.

In de twee andere partijen haalde IJsland het op het veld van Andorra: 0-2. Turkije bracht de lastige verplaatsing naar Albanië tot een goed einde: 0-2. Bij de IJslanders speelde Ari Skulason (Lokeren) de volledige partij. Bij de Turken bleef Sinan Bolat (Antwerp) negentig minuten op de bank.