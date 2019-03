Langverwacht Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller is klaar

Er is lang en door heel velen naar uitgekeken, en nu is het eindelijk zover: het rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller (74) over de mogelijke Russische inmenging en samenzwering tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 is klaar. Verschillende Amerikaanse media melden dat het vrijdag om 17 uur plaatselijke tijd (om 22 uur bij ons) is overgemaakt aan minister van Justitie William Barr.

Met de overhandiging van het rapport komt officieel een einde aan een onderzoek dat twee jaar heeft geduurd. In principe zijn de resultaten vertrouwelijk, maar Barr kan wel beslissen om een aantal delen in beperkte mate toch bekend te maken. Na de ontvangst heeft de minister het Amerikaans Congres alvast een brief overhandigd waarin hij bevestigt “het rapport te hebben gekregen, het nu door te zullen nemen, en er dit weekend mogelijk een samenvatting van aan het Congres te zullen overhandigen”.

President Donald Trump haalde de voorbije twee jaar honderden keren uit naar Mueller, en beschreef zijn onderzoek ook meermaals als een “heksenjacht” en “onzin”. Toen hij er vrijdagmiddag in het Witte Huis echter vragen van journalisten over kreeg, benadrukte hij alle vertrouwen in het eindresultaat te hebben. “Laat het maar naar buiten komen”, luidde zijn commentaar. “Laat het maar zien aan de mensen.”