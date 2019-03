Bekend restaurant failliet, maar uitbater wijkt niet: “Dat is alleen maar het gevolg van mijn geloof”

Sint-Niklaas - De rechtbank van koophandel heeft het bekende Grieks restaurant Acropolis in de Moerlandstraat failliet verklaard. Volgens uitbater Theo Siokos het gevolg van zijn geloof. “Ik ben tegen de witte kassa, en heb die bewust nooit ingevoerd.”

Restaurant Acropolis is een naam als een klok in de Wase hoofdstad. Het Grieks restaurant staat al dertig jaar bekend voor zijn authentieke sfeer en mezze-avonden en heeft tijdens weekendavonden haast nooit tafeltjes vrij.Een verhaal dat maandag werd beëindigd door de rechtbank van koophandel in Dendermonde. Daar werd de zaak na dagvaarding door het parket failliet verklaard. Vooral een aanzienlijke schuld aan RSZ-bijdragen blijkt de horecazaak de nek te hebben omgewrongen. Ondanks het faillissement is uitbater Theo Siokos niet van plan om te vertrekken. “Ik krijg al twee jaar lang allerlei controles en inspecties”, zegt hij. “Dat is alleen maar het gevolg van mijn geloof in God en de mensen. Ik ben principieel gekant tegen de invoering van een witte kassa en heb het daarom ook nooit gedaan. Zoiets zorgt voor een domino-effect en alleen maar voor meer kosten en betalingen. Een witte kassa is niet goed voor de ziel.”

Het diepe geloof van de zaakvoerder is de trouwe klanten van de zaak bekend. Op één van de muren in het restaurant staan ook in het groot de ‘voorspellingen van Fatima’ geschreven. “Ik ben een eerlijk persoon en ik hou van alle mensen”, benadrukt Theo. “Ik werk op basis van vertrouwen en niet op basis van een witte kassa. Daarom blijf ik ondanks het faillissement in mijn zaak. Dit restaurant draait niet om het verdienen van geld of het maken van winst. God is groot, en die boodschap wil ik aan iedereen blijven doorgeven. Ik heb van niemand schrik, alleen maar van God.”

Klanten kiezen bedrag

In januari vorig jaar had Siokos al aangekondigd dat zijn vaste klanten geen rekening meer zouden krijgen, maar zelf mochten kiezen wat ze wilden betalen.

Curator Alain Cleyman werd door de rechtbank aangesteld om het faillissement af te handelen. “De mogelijkheid van een doorstart voor de zaak wordt momenteel onderzocht”, aldus Cleyman.

Theo Siokos benadrukt dat hij ondertussen samen met zijn advocaat en boekhouder alles in het werk stelt om het faillissement alsnog ongedaan te kunnen maken.