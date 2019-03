Terugkeer Messi helpt Argentinië niet: met de billen bloot tegen Venezuela

Lionel Messi heeft zijn terugkeer bij het Argentijnse nationale elftal niet met een hoopgevende prestatie kunnen opsmukken. De vedette van Barcelona ging met Argentinië op het veld van Atletico Madrid kopje onder tegen het kleine Venezuela: 1-3. De superster oogde vermoeid.

Leo Messi en de nationale ploeg van Argentinië, wordt het ooit nog een goed huwelijk? Daar had het gisteren alvast de schijn niet naar. Het experimentele Argentinië van bondscoach Scolari zag al na zes minuten hoe Rondon de ‘bezoekers’ op voorsprong bracht.

GOOOOOOOOAL, super goal from Newcastle United striker Salomon Rondon. And Venezuela are 1-0 against @Argentina, that ball from Rosales is brilliant. #ARGVEN pic.twitter.com/YmhTvuEL7H — footballnews (@footynews34) 22 maart 2019

Venezuela oogde niet alleen snediger, het speelde ook snediger. Het balbezit was dan wel voor de Argentijnen, het doelgevaar darentegen niet. Murillo zorgde kort voor de pauze voor een nieuwe opdoffer: 0-2.

?? GOOOOOOOOOOOOOOAL for Venezuela ????, what a amazing goal this from Jhon Murillo. World class strike this to put Venezuela 2-0 against Argentina. #ARGVEN pic.twitter.com/21LnO0Ankt — footballnews (@footynews34) 22 maart 2019

Na de pauze mocht ex-Anderlecht-speler en ex-Gouden Schoen Mattias Suarez opdraven in een poging het tij te keren. Lautaro Martinez gaf de Argentijnen heel even hoop maar toen Martinez vanop de stip de derde Venezolaanse treffer aantekende, was het pleit beslecht. Een land in crisis haalde het van een voetballand in crisis. Daar kon Leo Messi weinig aan verhelpen.