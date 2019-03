Bunga-bungamodel niet vergiftigd met radioactieve stof

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van een Marokkaans model dat jaren geleden deelnam aan de beruchte bunga-bungafeestjes van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is nog volop aan de gang, maar zeker is wel dat de vrouw níét werd vergiftigd met een radioactieve stof. Imane Fadil (33, foto) overleed op 1 maart in een ziekenhuis in Milaan, waar ze werd behandeld voor hevige pijn in de maag.

Maandag meldde onze krant dat het Italiaanse gerecht de omstandigheden van haar dood onderzoekt, omdat ze aan vrienden en haar advocaat verteld had dat ze was vergiftigd. Italiaanse media voegden daaraan toe dat daarbij mogelijk een radioactieve stof werd gebruikt, maar dat blijkt niet te kloppen: de eerste onderzoeken van de interne organen sluiten dat uit.

Verder onderzoek moet uitwijzen of de vrouw eventueel met een andere chemische stof werd vergiftigd, dan wel of ze is overleden aan een zeldzame ziekte waarvan de artsen nog geen diagnose hebben kunnen stellen.(aro)