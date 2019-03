Dineren onder water

Vis eten terwijl je kijkt naar vissen. Dat is voortaan mogelijk in ‘Under’, het eerste onderwaterrestaurant van Europa. De indrukwekkende constructie van architectenbureau Snøhetta, ligt tegen een steile kustlijn half verzonken onder water. Dineren in ‘Under’ gebeurt dus vijf meter onder de zeespiegel. De betonnen structuur zou zelf ook een deel van de natuur moeten worden: schaaldieren en zeewieren kunnen er zich tegen nestelen. De Deense chef-kok Nicolai Ellitsgaard, van het gerenommeerde restaurant Måltid in Kristiansand, stuurt het 16-koppige team aan. De focus ligt op lokaal en duurzaam eten. Wie een tafeltje wil boeken zal veel geduld moeten oefenen, want tot en met september is het restaurant bijna volledig volgeboekt. Voor de menu met aangepaste wijnen betaal je een kleine 400 euro. (nba)

AFP