Vijf keer uitgesteld, maar nu is het zover

“Eindelijk heb ik een kans om te stemmen voor iets waarop ik al jaren wacht: vrijheid.” “Ik was de eerste bij het stembureau. Ik wil mijn bijdrage aan het land leveren.” Ze zijn in totaal met meer dan vijftig miljoen, de Thai die zondag hun stem mogen uitbrengen. Maar zo’n 2,6 miljoen van hen, zij die zich lieten registreren voor de voorverkiezingen, deden dit afgelopen zondag al. De verklaringen die kiezers aan Thaise media aflegden bij aankomst aan de stembureaus, logen er niet om. De Thaise be

Prayuth Chan-ocha spreekt zijn aanhangers toe in Bangkok. AP

volking snakt naar vrijheid.

We staan er niet altijd bij stil, maar de geliefde reisbestemming Thailand wordt al bijna vijf jaar lang door het leger bestuurd. Toen het Thaise leger op 22 mei 2014 de macht greep, na maanden van grootschalige demonstraties tegen de populistische regering van premier Yingluck Shinawatra, deed het dit met een belofte. Generaal Prayuth Chan-ocha en zijn militairen maakten zich sterk dat ze eerst de orde zouden herstellen en de politieke verdeeldheid zouden wegwerken, om daarna de democratie terug te brengen en verkiezingen te organiseren.

Bijna 70 kandidaten

Vijf keer werden die langverwachte verkiezingen uitgesteld, maar eind januari kondigde de Thaise kiescommissie eindelijk aan dat ze zouden plaatsvinden op 24 maart. Eindelijk durfde Prayuth Chan-ocha het aan om via democratische weg te strijden voor het Thaise leiderschap. Maar hoe goed dit ook mag klinken, en hoe sterk de Thai er ook op hopen: weinigen geloven dat de verkiezingen echt vrij zullen zijn. De legerleiding heeft het kiesstelsel zo veranderd dat Prayuth Chan-ocha de grootste kans maakt om te winnen. De nieuwe grondwet, die in 2016 via een referendum werd goedgekeurd, bevoordeelt zijn leger aanzienlijk. De senatoren worden voortaan door het leger aangeduid, en het zijn de senatoren die samen met de leden van de Kamer na de verkiezingen de nieuwe premier zullen aanduiden.

Daarnaast worden de bijna zeventig concurrenten van Prayuth Chan-ocha stevig tegengewerkt, vooral zij die aan Shinawatra verbonden zijn. De enige die het hem misschien echt moeilijk had kunnen maken, is de voormalige prinses Ubolratana, de oudste zus van koning Maha Vajiralongkorn. Zij werd in februari door een aan Shinawatra verbonden partij naar voren geschoven als kandidaat-premier, maar al snel werd een decreet uitgevaardigd waarin haar betrokkenheid in de politiek “ongrondwettelijk” werd genoemd.

De meeste ogen zullen zondag gericht zijn op de 40-jarige industrieel en miljardair Thanathorn Juangroongruangkit. Hij is vooral populair bij jonge kiezers, wegens zijn progressieve standpunten en kritische houding tegenover het leger. De vraag is hoe ver de militairen hem zullen laten komen.