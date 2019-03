Zondag spelen de Rode Duivels hun tweede EK-kwalificatiematch in en tegen Cyprus. Na hoofdgerecht Rusland nog een zonnig nagerecht op het Grieks-Turkse eiland? Chef voetbal Ludo Vandewalle laat zijn licht schijnen over de wedstrijd.

“De Rode Duivels speelden al elf keer tegen Cyprus. Hun eerste onderlinge duel was in 1980. In die elf keer kon Cyprus één keer gelijkspelen, de rest werd door de Belgen gewonnen. Doelsaldo: 26-3. Moeten ...