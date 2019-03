Raakt Rode Duivel Romelu Lukaku fit voor wedstrijd in Cyprus? Martinez zegt niets

Eerst zou het donderdag na de wedstrijd tegen Rusland zijn, dan was het gisterochtend, uiteindelijk gaf bondscoach Roberto Martinez ook gisteravond nog altijd geen uitsluitsel over Romelu Lukaku (voetblessure) en zijn beschikbaarheid voor Cyprus.

In de entourage van Lukaku werd sterk getwijfeld aan zijn paraatheid, nadat hij vorige week bij Man United en donderdag tegen Rusland niet in actie kwam. In de defensie krijgt Vermaelen wellicht de voorkeur op Boyata. Na de zege tegen Rusland gaf de bondscoach nog aan dat de net weer fitte verdediger op de bank startte omdat hij nog geen twee matchen in vier dagen aankan. “En tegen Cyprus heb ik hem meer nodig”, aldus Martinez.

Bij Cyprus is de averij na de 5-0-zege tegen San Marino groot. Eén speler moest al in de eerste helft geblesseerd naar de kant: Kopenhagen-aanvaller Sotiriou, donderdag goed voor twee strafschopgoals en met tien doelpunten zelfs de beste schutter van de Cypriotische selectie. Hij raakt niet speelklaar.