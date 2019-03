Mueller beveelt aan om niemand bijkomend aan te klagen in Rusland-onderzoek

Na het afsluiten van het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft speciaal aanklager Robert Mueller geen nieuwe aanklachten aanbevolen. Nieuwsportaal Politico en andere Amerikaanse media citeerden daarover vrijdag een bron binnen het ministerie van Justitie.

Eerder raakte bekend dat Mueller zijn onderzoek na bijna twee jaar afgerond had en een vertrouwelijk bericht daarover aan het ministerie van Justitie overgemaakt had. Het is nu aan justitieminister William Barr om te bepalen welke informatie uit het rapport aan het Congres en aan het grote publiek overgemaakt wordt.

Mueller onderzocht sinds mei 2017 of er bij de vermoedelijke pogingen van Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 geheime afspraken waren tussen het campagneteam van Trump en vertegenwoordigers van Rusland. Ook werd onderzocht of Trump, die FBI-baas James Comey ontslagen heeft, justitie gehinderd heeft. Het onderzoek leidde tot meer dan dertig aanklachten. Zes daarvan waren gericht tegen personen uit Trumps omgeving.