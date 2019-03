Zeker 64 doden na explosie in Chinees chemiebedrijf, na 40 uur nog overlevende gevonden

De dodentol van de explosie in een chemiefabriek in China is zaterdag opgelopen tot 64 doden. De hulpdiensten vonden veertig uur na het ongeval wel nog een overlevende, zegt een officiële bron zaterdag. Het gaat om een van de ergste industriële ongevallen uit de geschiedenis van het land.

De ramp gebeurde donderdag in de stad Yancheng, in de provincie, Jiangsu. Oorzaak van de explosie was een brand in een fabriek waarin pesticiden geproduceerd worden. In een eerdere balans was sprake van 47 doden en 90 zwaargewonden. Er zijn nog steeds 28 personen vermist, zei Cao Lubao, de burgemeester van Yancheng, aan de nationale tv-zender CCTV.

De man die door de brandweer zaterdag vanonder het puin werd gehaald, is een veertiger, zegt het stadsbestuur op sociaal netwerk Weibo. Hij zou overgebracht zijn naar het ziekenhuis, maar over zijn toestand is verder niets bekend.

Oorzaak onbekend

Nog op Weibo zegt het stadsbestuur dat in totaal meer dan 600 personen verzorgd zijn. De ontploffing van donderdag richtte schade aan gebouwen aan tot kilometers in de omtrek. De oorzaak van de explosie is nog onbekend.

In China zijn zware industriële ongevallen niet uitzonderlijk. Vaak zijn de arbeidsvoorschriften laks of worden ze niet nageleefd. Zo kwamen in november vorig jaar nog 23 personen om toen een vrachtwagen vol chemicaliën ontplofte. Een paar maanden eerder kwamen vier personen om bij een brand in een chemiefabriek in Oost-China.

