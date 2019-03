ING experimenteert met nieuwe manier van verlof nemen: onbeperkt met vakantie

In navolging van enkele kleine en Amerikaanse bedrijven, zoals Netflix, heeft nu ook ING beslist om onbeperkt verlof in te voeren voor haar 14.000 werknemers. Het is een experiment bij de bank en staat in de nieuwe cao, schrijft De Telegraaf zaterdag.

“Wij denken dat onze medewerkers verantwoordelijk genoeg omgaan met hun taken en hun functie om zelf in te schatten wanneer ze er tussenuit kunnen”, zegt Hein Knaapen, hoofd HR bij ING, in de Nederlandse krant. “In overleg met hun leidinggevenden kunnen ze verlof nemen.”

Bedrijven als Netflix werken in de VS al geruime tijd met onbeperkt verlof, en daar zijn gemengde reacties op. Toch beslist ING het te proberen. “We geloven erin. Eerst gaan we het op kleinere schaal bij verschillende afdelingen uitproberen, gewoon om te zien hoe het werkt. Als het een succes is, kan het uitgebreid worden naar alle personeel van de bank.”

100 procent betaald

Het principe van onbeperkt verlof is dat werknemers zoveel vakantiedagen nemen als ze willen, maar hun werk toch helemaal rond krijgen. Ze worden daardoor gewoon 100 procent voor betaald. In de VS is verlof nemen minder gebruikelijk dan bij ons, en merkten ze door het experiment een stijging van 5 naar 17 werkdagen vakantie per jaar.

Kanttekening is dat ambitieuze werknemers de dupe kunnen zijn. Als niemand vakantiedagen bijhoudt, bestaat de kans dat zij nooit verlof opnemen om te tonen hoe vaak ze er zijn. “Het bieden van onbeperkte vakantiedagen past in een trend waarin we niet meer denken in vrije tijd en werktijd, maar juist uitgaan van de rol van de werknemer”, zegt Henk Strating, cao-deskundigen van HS Arbeidsvoorwaarden, in De Telegraaf. “ Die werknemer heeft een taak, maar mag zelf invullen hoe en wanneer hij die invult. Bedrijven gaan werknemers meer belonen voor hun toegevoegde waarde, in plaats van alleen voor hun tijd. In ruil daarvoor krijgen mensen meer vrijheid over hoe ze hun rol invullen.”