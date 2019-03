Gemeentelijk rampenplan afgekondigd voor industriebrand in Erpe-Mere

Erpe-Mere - In Erpe-Mere in Oost-Vlaanderen is zaterdagochtend het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, wegens een brand bij het bedrijf Hako. Dat bevestigt het gemeentebestuur.

De brand is vrijdagnacht omstreeks 3.15 uur uitgebroken. De brandweer is al uren aan het blussen. De brand maakte geen slachtoffers, er zijn geen gevaarlijke stoffen gesignaleerd.

Hako ligt op de industrieweg in Erpe-Mere. Er is geen gevaar voor omliggende bedrijven, maar de toegang is er wel afgesloten. In de directe omgeving bevinden er zich geen huizen.