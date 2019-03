Premier Theresa May wil volgende week geen stemming als haar Brexit-voorstel niet voldoende steun krijgt

De Britse premier Theresa May zou het Britse parlement volgende week niet voor een derde keer laten stemmen over haar Brexit-voorstel, als dat niet voldoende steun krijgt. Dat schrijft ze zelf in een brief aan de parlementsleden, berichten de commerciële zender Sky News en de openbare omroep BBC zaterdag.

“Als blijkt dat er niet voldoende steun is om de deal (met de Europese Unie, nvdr) volgende week te laten stemmen, of als het parlement die opnieuw verwerpt, kunnen we voor 12 april nieuw uitstel vragen - maar dat betekent dat we Europese verkiezingen moeten uitschrijven”, citeren de media uit de brief van May.

De Europese leiders hebben die datum naar voor geschoven als nieuw ultimatum voor de brexit, voor het geval het parlement het akkoord met de Europese Unie zou verwerpen.

Verschillende opties

May somt in de brief de verschillende opties op voor het Verenigd Koninkrijk. Een eerste optie, het intrekken van artikel 50 (omtrent de uitstap uit de Europese Unie), geldt als “bedrog ten aanzien van het resultaat van het referendum”. Ook de optie van een no-deal kan niet volgens May, want het Lagerhuis heeft dit al eerder verworpen. De stemming uitstellen en nieuw uitstel vragen, betekent dat Londen Europese verkiezingen zou moeten organiseren. De Britse premier ziet dan ook geen andere optie dan volgende week een stemming organiseren over het akkoord met de EU, de deal goedkeuren, en op 22 mei de Europese Unie verlaten.

Maar voor die stemming heeft ze wel het akkoord nodig van de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow. Die verwees naar een oude parlementaire regel om een nieuwe stemming over een eerder voorstel te weigeren.

May nodigt de Britse parlementsleden uit om rechtstreeks met haar te praten over een oplossing.