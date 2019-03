Meisje dat schietpartij in Parkland overleefde, kon het schuldgevoel niet meer aan

Sydney (rechts) was goed bevriend met Meadow Pollack, die de schietpartij in Parkland niet overleefde. Foto: Facebook

Een 19-jarig meisje dat vorig jaar de schietpartij op haar school in Parkland overleefde, is afgelopen weekend uit het leven gestapt. Het meisje was sindsdien afgestudeerd, maar bleef volgens haar moeder al die tijd sukkelen met een schuldgevoel omdat zij de feiten wél overleefd had.

Toen op 14 februari 2018 in het Amerikaanse Parkland veertien leerlingen en drie personeelsleden gedood werden op de Marjory Stoneman Douglas High School, verloor Sydney Aiello een van haar beste vriendinnen. Het zou haar nooit loslaten.

Aiello leek door te gaan met haar leven en studeerde afgelopen zomer af aan de school, maar een complete verrassing was het niet toen ze afgelopen weekend dood aangetroffen werd. Zelf uit het leven gestapt, zo bleek.

Hartverscheurend

“Mooie Sydney, met zo’n mooie toekomst voor haar, is veel te vroeg van ons afgenomen”, schreef haar broer Hunter op Twitter. De familie van het 19-jarige meisje verspreidde een mededeling, waaruit de pijn duidelijk bleek. “De dood van Sydney is tragisch, schokkend en hartverscheurend”, staat erin. “En voor een belangrijk deel het resultaat van de schietpartij op haar school.”

Het meisje hield van cheerleaden, yoga en “de dagen van andere mensen mooier maken”, staat te lezen op de GoFundMe-pagina die opgezet is voor haar familie. Ze zou de medische sector ingaan, maar zover kwam het nooit.

Schuldgevoel

Aan CBS Miami vertelde haar moeder Cara dat haar dochter het heel moeilijk had gekregen sinds de schietpartij. Zo durfde ze amper nog naar de lessen te gaan omdat ze bang was geworden van klaslokalen. Bovendien had ze last van survivor’s guilt, schuldgevoel omdat zij het wel overleefd had, en werd een posttraumatische stressstoornis vastgesteld.

Ook Victor Schwartz, dokter en hoofd van een non-profitorganisatie die zich toespitst op de emotionele gezondheid van tieners en jongvolwassenen, zegt niet helemaal verrast te zijn. “Blootgesteld worden aan de dood om je heen maakt het risico op zelfdoding minstens een beetje groter”, zegt hij. Hij lanceert dan ook een oproep om overlevenden van aanslagen extra te steunen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.