Geheim document waarschuwt voor chaos bij ‘no deal’-Brexit, illusionist zegt die “telepathisch” te zullen tegenhouden

In Londen circuleert een geheim regeringsdocument, dat de krant The Guardian heeft kunnen inkijken, en dat plannen voor het scenario van een uitstap uit de Europese Unie zonder deal met Brussel uitlegt. De tekst waarschuwt voor “chaos” in de kritieke periode van drie maanden na de uitstap.

“Operation Yellowhammer” documenteert hoe Londen met maatregelen en structuren moet reageren op een “harde” brexit. Het waarschuwt dat de ministeries de meeste problemen zelf zullen moeten oplossen. “De structuur zal snel ineenstuiken indien teveel beslissingen, die redelijkerwijs intern aan te pakken zijn, naar de topniveau’s escaleren”, zo luidt het.

Het document geeft toe dat er “waarschijnlijk onvoorziene problemen en impact” van een “harde brexit zullen zijn en die “Operation Yellowhammer” niet kon voorzien.

Bunker

Het scenario omvat de dagelijkse routine in Whitehall. Die omvat een dagelijkse ochtendbriefing aan ministers en ambtenaren over de situatie in het land. De tijdsspanne loopt van 7 uur ’s ochtends tot de volgende ochtend om 5.30 uur.

Het is volgens The Guardian ook al gebleken dat het ministerie van Defensie onder zijn belangrijkste gebouw een bunker heeft ingericht om een eventueel militair antwoord op een “no deal brexit” te coördineren.

Het document somt twaalf risicovolle domeinen op waaronder verstoring van het openbaar vervoer, problemen aan de grensovergangen, de gezondheidsdiensten, energie en “kritische industrie” alsmede “voedsel en water”.

Illusionist gaat Brexit tegenhouden

In een ander document, een open brief, heeft de Israëlische illusionist Uri Geller de Britse premier Theresa May laten weten de Brexit “telepathisch” te zullen tegenhouden.

Geller zegt de bewindsvrouw te hebben “bewonderd” maar “fysiek en zeer sterk” te hebben gevoeld dat de meeste Britten tegen een uitstap uit de Europese Unie (EU) zijn. “Ik hou veel van u maar ik zal u niet toelaten Groot-Brittannië in een brexit te leiden”, zo citeert Sky de man die ook geregeld op televisie te zien is.

“Hoe zeer ik u bewonder, ik zal u telepathisch tegenhouden dit te doen, en geloof me, ik ben ertoe in staat dit te doen”, zegt Geller. Hij voegt eraan toe dat de Amerikaanse geheime dienst CIA, de Britse geheime dienst MI5 en de Israëlische geheime dienst zijn macht hebben “gevalideerd”.