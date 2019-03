Vrouw (72) in heel kritieke toestand aangetroffen in woning na CO-vergiftiging

Houthulst - Een 72-jarige vrouw is in heel kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze bewusteloos aangetroffen werd in haar woning in de Vijverstraat in Houthulst. Het gaat om een geval van CO-vergiftiging.

De vrouw woonde alleen in het huis. Dagelijks kreeg ze een bezoekje, maar toen ze de deur niet opende werd de brandweer erbij gehaald om de deur te openen. De brandweermannen troffen de vrouw bewusteloos aan. Ze had nog slechts een lichte polsslag en werd in heel kritieke toestand met de helikopter naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht. Het gaat om een geval van CO-vergiftiging.