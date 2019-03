Twee ongevallen met vluchtmisdrijf in Wallonië, één met dodelijke afloop

In Doornik is in de nacht van vrijdag op zaterdag een fietser aangereden en gestorven. De dader van de aanrijding sloeg op de vlucht, maar de politie kon hem later inrekenen. Het parket onderzoekt de zaak. Vrijdagavond vond in de buurt van Dinant ook een ongeval met vluchtmisdrijf plaats, maar daar overleefde het slachtoffer het wel.

Het ongeval gebeurde omstreeks 0.30 uur, op de chaussée de Douai in Doornik. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek het slachtoffer al overleden. Het lichaam van de fietser was tegen de gevel van een huis gecatapulteerd.

De dader van de aanrijding was gevlucht, maar agenten konden hem enkele kilometers verder, in Froidmont, onderscheppen. Het parket werd ingelicht.

Ook in de buurt van Dinant vond vrijdagavond een ongeval met vluchtmisdrijf plaats, maar daar overleefde het slachtoffer de aanrijding. Ze liep wel enkele breuken op, onder meer aan het hoofd. Het gaat om een vrouw van 20 jaar die bij het te voet oversteken van de Avenue Général Hodgez in Anseremme werd aangereden. De dader was zaterdagochtend nog voortvluchtig.

