Drijvende kracht achter Football Leaks in eigen land in voorlopige hechtenis genomen

De Portugese Football Leaks-hacker Rui Pinto is vrijdagavond na een eerste verhoor door onderzoeksrechter Maria Antonia Andrade in Lissabon in voorlopige hechtenis genomen, zo bevestigde zijn advocaat Francisco Teixeira da Mota.

De dertigjarige Rui Pinto wordt onder meer verdacht van chantage en het schenden van privacy. De verdachte zou van de clubs Benfica, Sporting en FC Porto onder meer spelerscontracten, plannen van clubs en mailgesprekken hebben gestolen en openbaar hebben gemaakt. Volgens Portugese media nam Pinto via zijn advocaat contact op met de betreffende Portugese clubs en probeerde hij hen te chanteren.

Rui Pinto. Foto: AFP

Rui Pinto werd op 16 januari opgepakt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Anderhalve maand later besliste een rechtbank dat hij uitgeleverd moest worden aan Portugal. In zijn thuisland riskeert hij tot tien jaar celstraf.