Dodentocht in twee uur tijd volledig uitverkocht: “Tomorrowland-toestanden”

De 13.000 tickets die beschikbaar waren voor de vijftigste 100 Km Dodentocht van Bornem zijn zaterdag in twee uur tijd uitverkocht. “Dit zijn Tomorrowland-toestanden”, zegt Frans De Leeuw, hoofd IT van de Dodentocht.

Jaarlijks is de Dodentocht een succes, maar dat de ticketverkoop zo vlot zou gaan, had iemand verwacht. “We wisten wel dat het deze keer snel zou gaan, het is immers een jubileumeditie van de Dodentocht, maar niemand had gedacht dat we alle plaatsen op een dag zouden uitverkopen. Het is nu gebeurd in twee uur.”

Aan deze jubileumeditie kunnen maximum 13.000 wandelaars deelnemen. De Dodentocht gaat op vrijdag 9 augustus om 21 uur van start.