Geen enkel bewijs tegen hem en toch werd hij veroordeeld: 36 jaar later is Archie Williams eindelijk weer een vrij man

36 jaar lang zat hij onschuldig in de gevangenis. Nochtans was er geen bewijs tegen Archie Williams, die in 1982 veroordeeld werd voor de verkrachting en moord van een vrouw in Baton Rouge, maar hij was de pineut.

Toen een vrouw op 9 december 1982 in haar woning in Baton Rouge, Los Angeles, verkracht en doodgestoken werd, was er amper iets dat naar Archie Williams wees als dader. Drie mensen getuigden dat hij lag te slapen toen de feiten zich voordeden. Zijn vingerafdrukken kwamen niet overeen met die op de plaats van de moord Hij is opvallend kleiner dan het profiel dat de enige getuige schetste van de dader, en die getuige haalde hem niet uit een reeks verdachten toen die voor hem op een rij gezet werden.

Geen zinnig mens die je kan uitleggen waarom Archie Williams, toen 22 jaar, veroordeeld werd. Geen enkel bewijs was er, behalve dat hij een beetje leek op een robotfoto. En toch ging hij naar de gevangenis.

Vandaag is Williams 58 jaar, en mag hij zich een vrij man noemen. Na 36 jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten, is hij vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd opgehaald door zijn tante, want zijn moeder en vader zijn allebei overleden tijdens zijn decennia achter tralies. “Je kan niet becijferen hoe veel hij verloren heeft en hoeveel pijn hij gevoeld heeft”, zegt Vanessa Potkin van het Innocence Project, die sinds 1995 aan de zaak van de man werkte.

Andere dader

Dat de man onschuldig was, werd in amper enkele uren duidelijk nadat de modernste DNA-technieken toegepast werden. Openbaar aanklager Hillar C. Moore III legde dat zo uit. “De manier waarop we vingerafdrukken vergelijken, is significant veranderd. De vingerafdrukken van de plaats van de moord zijn keer op keer bestudeerd zonder een overeenkomst. Maar nu de technieken beter zijn, hebben ze ons naar een andere persoon geleid.”

De dader van de moord blijkt Stephen Forbes te zijn, een man met meerdere verkrachtingen in die buurt op zijn kerfstok. De man werd in 1986 opgepakt voor andere verkrachtingen en bekende die allemaal, behalve die waar Williams voor in de cel zat. Hij overleed in 1996 in de gevangenis.

Studeren

Voor Williams begint nu een nieuw hoofdstuk van zijn leven na 36 jaar in de gevangenis. “Ik wil alle nieuwe indrukken rustig in mijn opnemen en rustig aan doen”, zei hij. “En daarna wil ik gaan studeren.”

“Als je onschuldig bent, geef je nooit op”, zei hij bij ABC News. “Hoe dan ook.”