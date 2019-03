Politie onderschept 1,5 ton cocaïne die vanuit Colombia onderweg was naar Antwerpen

Antwerpen - De politie heeft in het Colombiaanse Manizales 1,5 ton cocaïne onderschept die onderweg was naar de haven van Antwerpen. Dat melden lokale media.

De drugs zaten verstopt in vijf ijzeren vormen in vijf containers met schroot die bedoeld waren voor export. Bij aankomst in Buenaventura werd de lading ontdekt en in beslag genomen door de politie. Op die manier werden 4 miljoen dosissen van de straat gehouden, klinkt het.

“Er waren 774 ijzeren mallen met cocaïne erin, die bedekt waren met een loden plaat zodat de scanner ze niet zou detecteren, en een vet dat toegevoegd werd zodat de honden het niet zouden detecteren”, aldus Jhon Ernesto Rodriguez van de lokale anti-drugspolitie.

De marktwaarde van de drugs bedraagt volgens de politie 93 miljoen dollar.

