Politie ziet hoe chauffeur overweg oprijdt terwijl slagbomen al in beweging zijn: “Bedroevend”

Willebroek - Bij controles aan spooroverwegen in Mechelen en Willebroek heeft de politie bijna dertig chauffeurs op de bon gezwierd. Eén van hen reed in de Bankstraat nog de overweg op toen de slagbomen al in beweging waren. “Het was bedroevend om vast te stellen hoeveel bestuurders er gevaarlijke risico’s namen”, reageert de politie.

De controles gebeurden tijdens de ochtend- en avondspits en op woensdagmiddag, aan de spooroverwegen in de Bankstraat in Hombeek en op de Mechelsesteenweg in Willebroek. In totaal begingen maar liefst 29 bestuurders een overtreding. Vijf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen wegens het negeren van het geluidssein en de rode knipperlichten.

“Achttien bestuurders krijgen een boete wegens het oprijden van een overweg wanneer het verkeer zodanig belemmerd was dat zij op de overweg moesten stoppen”, aldus de politie zone Mechelen-Willebroek. “Gelukkig traden toen het belsignaal en de rode knipperlichten niet in werking.”