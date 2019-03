Miljoen betogers eist in Britse hoofdstad Londen nieuw Brexit-referendum

Mensen vanuit heel het Verenigd Koninkrijk zijn zaterdag naar hoofdstad Londen afgezakt om een nieuw referendum over de Brexit te eisen. Volgens eerste tellingen van de organisatoren zou het om een miljoen mensen gaan.

“Dit overtreft alle verwachtingen”, klinkt het bij de organisatoren. “Dit is een van de grootste protesten in de Britse geschiedenis.”

“17 miljoen mensen hebben destijds gestemd voor een hoop leugens”, zegt een van de protesteerders die een 2e Brexit-referendum eist. “33 miljoen mensen hebben er niét voor gestemd.”

De demonstranten gaan van Park Lane naar Parliament Square, gevolgd door een bijeenkomst tegenover het parlement. Voorop in de stoet liep de Labour-burgemeester van Londen, Sadiq Khan.

Een soortgelijke mars in oktober bracht 700.000 mensen op de been.

Petitie

Al meer dan vier miljoen Britten hebben intussen een onlinepetitie tegen de Brexit ondertekend. De toeloop naar de website was soms zo groot dat ze lam lag. “De regering voert herhaaldelijk aan dat uit de Europese Unie (EU) stappen de ‘wil van het volk’ is. Wij moeten een einde maken aan die stelling door de kracht van de steun van de bevolking om (in de EU) te blijven aan te tonen”, zo valt er te lezen. Zaterdag omstreeks 12 uur Belgische tijd waren er al 4.119.971 ondertekenaars.

De uitstap van het VK uit de EU was gepland voor 29 maart, maar dat werd intussen uitgesteld tot 12 april (of later).

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP