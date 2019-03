Cruiseschip komt in storm terecht en zendt noodsignaal uit: 1.300 mensen moeten geëvacueerd worden

Een cruiseschip van rederij Viking Cruises moet zaterdagnamiddag 1.300 mensen evacueren nadat het schip in problemen was geraakt en op de kust afstevent.

De motoren van het schip Viking Sky waren uitgevallen, net op het moment dat het cruiseschip in een zware storm terechtkwam. Door de lage druk in het gebied is er momenteel veel wind, een groot waterniveau, onweer en hoge, wilde golven. Daardoor was het schip aan het afstevenen op de kust, en moeten de opvarenden uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd worden.

Het cruiseschip heeft intussen het anker uitgeworpen. Hulpdiensten hebben meerdere helikopters en andere schepen richting de Viking Sky gestuurd.

Het schip bevindt zich momenteel in Hustadvika, 2,5 zeemijl (ongeveer 4,6 kilometer) voor de westkust van Noorwegen en heeft intussen een noodsignaal uitgestuurd.

Het schip is 230 meter lang, met ruimte voor 900 passagiers en 500 werknemers.

Bent u aanwezig op het schip of kent u iemand die momenteel met Viking Sky op cruise is? Laat het ons weten via oproep@nieuwsblad.be

Cruise ship adrift off west coast Hustadvika Norway to evacuate 1,300 passengers engine failure in rough seas pic.twitter.com/kA9bcvSUED — norgeian ???? ???? (@NorgeIan) March 23, 2019