Klimmers met beperking niet meer welkom op WK Klimmen: “Dit is enorm demotiverend, ik weet niet of ik nog ga”

Het Wereldkampioenschap Klimmen in Tokio heeft dit jaar geen plaats voor klimmers met een beperking. Een slag in het gezicht van de paraklimmers, die nochtans enorm hadden uitgekeken naar het jaarlijkse klimevenement. “Organisatorisch te moeilijk, ik geloof er niets van”, zegt de Belgische deelnemer Fré Leys. “Dit is enorm demotiverend voor ons.”