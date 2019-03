Eden Hazard viert in Cyprus zijn 100ste cap als Rode Duivel: is hij nu al de allergrootste?

In Cyprus is Eden Hazard voor de 100ste keer Rode Duivel. Alleen de 3,5 jaar oudere Jan Vertonghen (111) en de twee jaar oudere Axel Witsel (101) hebben nog meer caps achter hun naam. Maar is Hazard nú al, op z’n 28ste, de allergrootste Rode Duivel ooit? Wij vroegen het aan tien iconen van de nationale ploeg, samen goed voor 722 caps.